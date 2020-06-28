نحو 20 ألفًا في 24 ساعة..الهند تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند أكبر قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت، الأحد، 19,906 حالات إصابة، فيما زادت العديد من الولايات الاختبارات في إطار جهودها لاحتواء الفيروس.

وبلغ عدد الإصابات في مختلف أنحاء البلاد 528,859، وعدد الوفيات 16095 . والهند الآن رابع أكبر الدول المتضررة من الفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية إنه تم اختبار إجمالي 231,095 شخصا أمس السبت-أي أكبر من ضعف الإختبارات التي تم إجراؤها يوميا قبل شهر.

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وأعلنت حكومات ولايات دلهي وماهاراشترا وأوتار براديش أنها ستزيد الاختبارات خلال الأسابيع المقبلة.

وبرزت مدن هندية كبؤر إصابة رئيسية، حيث تصدرت مومباي ودلهي وشيناي القائمة.

وولاية ماهاراشترا وعاصمتها مومباي من بين المناطق الأكثر تضررا في البلاد. وأعلن رئيس وزراء الولاية، أوداف تاكيراي اليوم الأحد استمرار الإغلاق الجزئي، لكن سيتم تخفيفه بشكل تدريجي لتمكين المزيد من القطاعات الاقتصادية من معاودة نشاطها.