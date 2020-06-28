منظمة الصحة العالمية: الوضع يزداد سوءا على مستوى العالم

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن جائحة فيروس كورونا تنحسر في أوروبا، لكنها تزداد سوءا على مستوى العالم.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى عشرة ملايين الأسبوع المقبل، وأن يصل عدد الوفيات إلى 500 ألف.
وأضاف تيدروس، في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مع أعضاء في لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، أنه عند انتهاء الجائحة ينبغي ألا يعود العالم إلى وضعه السابق، وإنما يتعين أن يؤسس ”وضعا جديدا“ يكون أكثر عدالة ومراعاة للبيئة، ويساعد على التصدي لتغير المناخ.
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