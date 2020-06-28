العراق يُسجل 282 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمحافظة ذي قار جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (نينا) عن مصدر طبي عراقي - لم تسمه - قوله: إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الحافظة ذاتها. - قوله: إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الحافظة ذاتها. وفي السياق ذاته، سجلت محافظة ديالى 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ 20 منها بين الأطقم الطبية والتمريضية. منها بين الأطقم الطبية والتمريضية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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