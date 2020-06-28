العرب يتحدون ضد تركيا يتصدر تويتر.. ونشطاء: استراتيجية البرلمان ستقضي على أطماع أردوغان

دشن رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج " العرب يتحدون ضد تركيا"، بعد إقرار البرلمان العربي استراتيجية عربية موحدة ضد كل من تركيا وإيران، للقضاء على التدخل التركي والإيراني فى شئون الدول العربية وزعزعزة أمن واستقرار المنطقة.

جاءت الاستراتيجية التى وضعها البرلمان العربي يوم الأربعاء، لتحدد مصادر التهديد في التعامل مع النظام التركي، والأطماع التوسعية للجمهورية لتركيا في المنطقة العربية، والتدخل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة العراق، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة وتزويدها بالأسلحة المتطورة في سوريا وليبيا، ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، الأمر الذي يُغذي الصراع المُسلح ويُطيل أمده ويُهدد مصالح الدول العربية المُجاورة، واحتضان ودعم أفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية هدفها إشاعة الفوضى

وعدم الاستقرار في عددٍ من الدول العربية، والتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه التي تُغذي سوريا والعراق الأمر الذي يُعرض أمنهما المائي للمخاطر.

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أكد مغردون أن الشعوبية العربية تفخر باتحاد العرب للقضاء على الإرهاب والدفاع عن سيادة البلاد، قائلين: "نحن فخورين أننا عرب ومن ليبيا، وإن شاء الله ربنا هينصر العرب على كل أعداء المنطقة".

ولفت نشطاء أن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر سينتصر على مليشيات الظلم والإرهاب، في ظل استراتيجية عربية تعمل على إيقاف تدخلات النظام التركي في الشؤون العربية،

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ومطالبة الأمم المتحدة سحب القوات التُركية من سوريا وليبيا والعراق.

وتابع آخرون: "لم تفعل الدول العربية كما فعلت تركيا، من سرقة مقدسات، حتى الحجر الأسود سرقوا منه أجزاء لهذا اليوم، وهجّروا وشنّعوا وأبادوا المثقفين العرب في ليلة واحدة، لم يندموا ويريدون إعادة هذا بمعاونة بعض الخونة ولكن الشرفاء العرب يتحدون ضد سياستها الإرهابية، من خلال استراتيجية البرلمان العربي الذى يسعى لإلزام النظام التُركي بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والنُظم الشرعية فيها، ووقف جميع تدخلاته فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأشاد البعض الآخر باستراتيجية البرلمان العربي الذى أقر إيقاف التبادل التجاري مع تركيا، وتفعيل مجلس دفاع عربي مشترك ضد تركيا وإيران، والطلب من الأمم المتحدة سحب القوات التركية من سوريا والعراق وليبيا، ورفع مذكرة لمجلس الأمن ضد سياسات أردوغان، لافتين إلى أن خطة البرلمان العربي أولى البشائر والخطوات العملية التي توقف الأنظمة الإرهابية من التدخل في شئون الدول العربية.