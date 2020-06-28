الكويت تُعلن شفاء 908 من كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 908 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 35 ألفا و494 حالة.
صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ908 من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن، أمس السبت، شفاء 617 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
يُشار إلى أن كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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