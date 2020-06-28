وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 311727 حالة حتى الساعة السابعة والنصف، صباح اليوم الأحد، بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات، إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 43598 حالة، وتعافى 1364 شخصًا من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 21 أسبوعًا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالةإصابة في بريطانيا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 312 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.