بريطانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 312 ألفًا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 311727 حالة حتى الساعة السابعة والنصف، صباح اليوم الأحد، بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت البيانات، إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 43598 حالة، وتعافى 1364 شخصًا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 21 أسبوعًا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة

إصابة في بريطانيا.



يُشار إلى أن كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.