ألمانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 194 ألفًا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 194458 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت

فرانكفورت (05:30 بتوقيت جرينتش)، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات، إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 8968 حالة، وتعافى 177518 شخصًا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 21 أسبوعًا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في ألمانيا.

