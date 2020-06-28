التشيك تُسجل 260 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جمهورية التشيك إلى 11 ألفًا و298 حالة، بعد تسجيل 260 حالة إصابة جديدة، وهي أسرع زيادة يومية منذ الثامن من أبريل الماضي.
عن رئيسة قسم الصحة العامة جارميلا رازوفا قولها إن هذه الزيادة تعود إلى إجراء فحوص مكثفة في العديد من بؤر انتشار المرض مؤخرا، من بينها منجم في شرق البلاد ومصنع لقطع غيار السيارات في شمالها.
ونقل "راديو براغ الدولي"، اليوم الأحد،
يُشار إلى أن كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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