تعقد منظمة العمل الدولية فى جنيف قمة عالمية افتراضية رفيعة المستوى حول فيروس كورونا وعالم العمل، وذلك من 1 إلى 9 يوليو المقبل 2020، حيث ستكون هذه القمة أكبر تجمع على الإنترنت للعمال وأصحاب العمل والحكومات؛ لمناقشة كيفية معالجة الأثر الاقتصادى والاجتماعى للوباء، الذى كشف النقاب عن الضعف الشديد لملايين العمال والمؤسسات.
وسيبحث المشاركون فى قمة منظمةالعمل الافتراضية الكيفية التي يمكن بها لمجتمع العمل أن يعيد البناء بشكل أفضل فى فترة التعافى من الجائحة، وستنظم الأحداث الإقليمية للمناقشات فى الفترة من 1 إلى 2 يوليو تليها ثلاثة أيام من المناقشات العالمية من 7 إلى 9 يوليو.
وتدرس القمة العالمية مجموعة من القضايا أهمهاكيفية تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة فى هذه البيئة الجديدة، وأيضا ما الذى يجب القيام به لمعالجة نقاط الضعف الهائلة فى عالم العمل التى أوضحها الوباء، إضافة إلى ما يخص العمال الذين يحتاجون إلى دعم واهتمام خاصين، كما تناقش القمة قضية وضع حد للفقر والقضاء عليه كأحد الأهداف الرئيسية لعملية الانتعاش والكيفية التى يمكن للمجتمع الدولى بها أن يتحد مع هدف مشترك حقيقى، وأن يعيد تكريس نفسه لتنفيذ خطة الأمم المتحدة لعام 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل الدولية: قمة عالمية حول وباء كورونا يوليو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.