طوكيو تُسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

سجلت العاصمة اليابانية، طوكيو، لليوم الثاني على التوالي رقمًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، منذ أن تم رفع حالة الطوارئ في البلاد، في نهاية مايو الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه) اليوم
وتم تحديد المناطق الترفيهية الليلية في طوكيو كمناطق لعدوى جماعية.
وأظهر عدد الإصابات اليومية الجديدة تراجعا حتى نهاية مايو الماضي، لكن بعد رفع حالة الطوارئ في 25 مايو بدأ الرقم في الارتفاع مرة أخرى في طوكيو.
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