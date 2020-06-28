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طوكيو تُسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

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 سجلت العاصمة اليابانية، طوكيو، لليوم الثاني على التوالي رقمًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بفيروس ، منذ أن تم رفع حالة الطوارئ في البلاد، في نهاية مايو الماضي.
 وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه) اليوم

الأحد، أن الاختبارات أثبتت إصابة 60 شخصًا بالفيروس، خلال يوم واحد. وكان عدد المصابين أمس السبت 57 شخصا، مما يعني أن عدد الإصابات الجديدة في اليوم، وصلت الآن إلى حوالي 50 حالة خلال خمسة أيام على الأقل.
وتم تحديد المناطق الترفيهية الليلية في طوكيو كمناطق لعدوى جماعية.
وأظهر عدد الإصابات اليومية الجديدة تراجعا حتى نهاية مايو الماضي، لكن بعد رفع حالة الطوارئ في 25 مايو بدأ الرقم في الارتفاع مرة أخرى في طوكيو.
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