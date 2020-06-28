كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تعلن مقتل ضابط وعريف إثر انفجار لغم في ولاية المدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، مقتل ضابط وعريف إثر انفجار لغم في ولاية المدية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح في شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، إن أحد المقبوض عليهما التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994، لافتة إلى المقبوض عليه الثاني التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017.

وأضافت أن الإرهابيين كانا برفقة 6 نساء و7 أطفال، مشيرة إلى أن العملية لاتزال متواصلة وتم خلالها العثور على بندقيتين.

وقالت :"تأتي هذه العملية في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن."

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وقد ذكرت وزارة الدفاع الوطني، في 20 ديسمبر الماضي أن إرهابيا وصفته بـ"الخطير" سلّم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بونعجة ببلدة القرارم، بولاية ميلة شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأمر يتعلق بعبدالمؤمن شروانة، المكنى "أبوالبراء"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

كما أشارت إلى أن "أبوالبراء" كان بحوزته بندقية رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة مملوءتين.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الجيش الجزائري تواصل النشاط الأمني لشل نشاط الجماعات الإرهابية، خاصة على الحدود مع مالي والنيجر في الجنوب، أو في بعض المناطق الشرقية مثل محافظات البويرة وتيزيوزو وباتنة (شرق)، والمدية وبومرداس (وسط).