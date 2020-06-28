كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البولنديون يتوجهون إلى لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقف مواطنو بولندا في طوابير طويلة للتصويت، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية حربية عن قرب يمكن أن تعيد تشكيل علاقة بولندا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي وأجندة القوميين الحاكمين المحافظين اجتماعيًا.

اعتذرت اللجنة الانتخابية في بولندا، اليوم الأحد، عن القيود المفروضة في مراكز الاقتراع لوقف انتشار الفيروس الذي يتضمن ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافة الاجتماعية ومطالبة الناخبين بإحضار أقلامهم الخاصة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال سيلويستر مارسينياك، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في بولندا: "إن الوباء مستقل عن اللجان الانتخابية، ولكن إدخال التشديد الصحي يعني انخفاض سرعة التصويت".

وقال العديد من البولنديين في الخارج، الذين يسعون إلى الاقتراع البريدي، إنهم لم يتلقوا بطاقات التصويت الخاصة بهم في الوقت المناسب للتصويت.

وقال سفير بولندا لدى بريطانيا، أركادي رزوقوكي، على "تويتر": "من العار أنه نتيجة للوباء ... لم يحصل الجميع على طرد الانتخابات البريدي في الوقت المحدد."

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وتعهد شاغل المنصب أندريه دودا، 48 سنة، بالحفاظ على البرامج الاقتصادية لحزب العدالة والقانون الحاكم، والتي تشمل الإنفاق الاجتماعي السخي وتعهد بحماية القيم العائلية في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية.

وقال "دودا"، في بلدة ريبنيك الجنوبية الغربية يوم الجمعة أثناء توقف حملته الأخيرة قبل الانتخابات: "لا نرى نفس مستوى المعيشة كما هو الحال في أوروبا الغربية وهذا ما أود تحقيقه".

يسعى منافسه الرئيسي، عمدة وارسو الوسطي رافال ترزاسكوفسكي، البالغ من العمر 48 عامًا أيضًا، إلى توفير بديل تقدمي ومحاربة عزلة بولندا في الاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات من الصراع بين الحكومة وبروكسل.

بصفته عمدة، اقترح ترزاسكوفسكي برامج التربية الجنسية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية للمدارس، وهي الخطوة التي انتقدها حزب العدالة والقانون باعتبارها محاولة لتجنيد الأطفال للجنس.