كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مسيرة صامتة في هونج كونج احتجاجا على قانون الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر المئات من سكان هونج كونج بصمت في شوارع المدينة، اليوم الاحد، وذلك احتجاجا على قانون الأمن القومي الذي يلوح في الأفق والذي ستنفذه حكومة البر الرئيسي الصيني في المدينة.

وقالت استير "25 عامًا، التي كانت في شوارع الأردن، اليوم الاحد: "أنا هنا لمعارضة قانون الأمن القومي"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "أنها ليست المعركة الأخيرة، هناك مقاومة طويلة الأمد للقانون."

كانت شرطة مكافحة الشغب مسلحة بالدروع حاضرة عندما انتقل الحشد من الأردن إلى مونج كوك في منطقة كولون، كجزء من "احتجاج صامت"، حيث ساروا لكن الغناء المعتاد أو الهتاف بالشعار كان غائبًا بشكل أساسي.

نوقش قانون الأمن القومي المقترح من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، اليوم الأحد، في بكين في اجتماع استمر ثلاثة أيام.

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ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون قبل نهاية يونيو ولكن لم يتم نشر مسودة بعد للجمهور.

جاء الحدث، بعد يوم من رفض شرطة هونج كونج الإذن بمسيرة سنوية تُقام في 1 يوليو بمناسبة تسليم المدينة من بريطانيا إلى السلطات الصينية قبل ثلاثة وعشرين عامًا.

وذكرت الشرطة في بيان، أن المسيرة ستكون انتهاكًا للحظر الحالي الذي فرضته هونج كونج على مجموعات تضم أكثر من 50 شخصا تجمعوا نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد.

أظهر مسح أجراه معهد أبحاث الرأي العام في هونج كونج لـ"رويترز"، أن تشريعات الأمن القومي تعارضها غالبية الناس في المركز المالي.

كما أظهر دعمًا لانخفاض الاحتجاجات إلى 51٪ من 58٪ في يونيو مقارنة باستطلاع سابق أجرته "رويترز" في مارس، في حين ارتفعت المعارضة إلى 34٪ من 28٪.