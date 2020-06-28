“البوليساريو” الانفصالية تراسل غوتيريس وتتشبث بقرار إعادة النظر في الجهود الأممية في المنطقة

وجهت جبهة “البوليساريو” الانفصالية رسالة إلى الأمم المتحدة، تشبثت فيها بقرار إعادة النظر في المشاركة في الجهود، التي تبذلها هذه الأخيرة في قضية الصحراء المغربية.

وقال رئيس الجبهة، ابراهيم غالي، في رسالة وجهها، نهاية الأسبوع الجاري، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بمناسبة الذكرى الخامسة، والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، إن المغرب يمارس “أعمال ضم”، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل.

الجبهة الانفصالية تشبثت في الرسالة ذاتها بالقرار، الذي اتخذته في 30 أكتوبر 2019 بشأن إعادة النظر في مشاركتنا في عملية السلام، التابعة للأمم المتحدة، مجددة التأكيد على أنه “لا يمكنها الانخراط في أي عملية سياسية، أو مفاوضات”، بسبب ما يخلقه المغرب من “أمر واقع على الأرض”، حسب قولها.

يذكر أن الرئيس الألماني الأسبق “هورست كوهلر”، الذي يبلغ من العمر 76 سنة، قدم استقالته من منصبه مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة، قبل أزيد من سنة، “لدواع صحية”، بعدما كان قد تسلم مهامه، في شهر يونيو من عام 2017، وأطلق سلسلة مباحثات، شاركت فيها الجزائر، بشكل رسمي، ضمن أطراف النزاع.

شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لم يزعج المغرب، إذ لم تظهر الدبلوماسية المغربية أي استعجال على تعيين مبعوث جديد، غير أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية، والجارة الجزائر، وجهتا مراسلات متكررة للأمم المتحدة، مطالبتين بتعيين مبعوث جديد في أقرب وقت.