الإصابات الجديدة بكورونا توزع على تسع جهات وطنجة – تطوان – الحسيمة في المقدمة

توزعت الإصابات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأخيرة، على تسع جهات من المملكة، ولم تخل منها سوى جهات الشرق، والداخلة – وادي الذهب، ودرعة – تافيلالت.

وحسب آخر تحديث لأرقام وزارة الصحة، فإن أكبر عدد من الإصابات المسجلة، خلال الساعات الأخيرة، تم تسجيلها في جهة طنجة- تطوان – الحسيمة، بأزيد من أربعين إصابة، ما رفع مجموع الحالات المسجلة في الجهة إلى 2124 حالة، تليها جهة مراكش- آسفي، التي وصلت إلى 1903 حالة، بعد تسجيل 19حالة جديدة، وجهة العيون – الساقية الحمراء، التي وصلت إلى 360 حالة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

وعاد الفيروس، اليوم الأحد، رسميا، إلى مدينة مكناس، بعدما أُعلنت منذ أزيد من شهر، أنها خالية من الفيروس، حيث سجلت حالة لامرأة خالطت أفراد عائلة مصابة في مدينة فاس.

وحسب آخر تحديث، فإنه تم تسجيل 109 حالة إصابة جديدة خلال 16 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 11986 حالة.

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وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 8730 حالة، بعد تسجيل 7 حالة تعاف جديدة، فيما استقر عدد الوفيات في 220 حالة.

وتأتي الأرقام المذكورة، في ظل تأكيد وزارة الصحة، على أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، له علاقة مباشرة بتوسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والنشط، وذلك بغية احتواء الوباء، وضمان عدم انتشار الفيروس.