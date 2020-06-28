وقفة احتجاجية في نوربيرغ رفضا لمشروع الضم الإسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقامت الجالية الفلسطينية في ألمانيا فرع مدينة "نوربيرغ" وجمعية العمل من أجل فلسطين الألمانية وقفة جماهيرية في مركز المدينة ضد مشروع الضم الإسرائيلي.

وشارك ناشطون من حركة المقاطعة BDSومتضامنون ألمان وأجانب وناشطون حقوقيون وفعاليات من الجالية الفلسطينية والعربية، في الوقفة التي نظمت أول من أمس.

ورفع المتظاهرون يافطات تظهر تطور حجم المشروع الاستيطاني في سرقة الأراضي الفلسطينية، في إطار مخطط تصفية القضية الفلسطينية والانقضاض على جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، كما رفعت شعارات تندد بما تسمى "صفقة القرن" الأميركية وبمشروع الضم الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والذي يستهدف مساحات واسعة من مناطق الضفة الفلسطينية وغور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض السيادة الإسرائيلية على كامل المستوطنات في تعد صارخ على جميع القرارات الدولية بما فيها القرار 2334 الذي يدين الاستيطان باعتباره استيطانا غير شرعي.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لاتخاذ خطوات عملية تضع حدا لهذا التغول الإسرائيلي، والانتقال من التنديد اللفظي والرفض الكلامي لمشروع الضم إلى فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة الإسرائيلية، وفك التعاون معها في جميع المجالات. كما طالبوا الحكومات الأوروبية بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، كما جاءت عليها القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية كخطوة أولى على طريق توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من تقرير مصيره على أرضه وفي دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس، وتحقيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأمي 194.