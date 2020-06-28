ارتفاع سعر البنزين منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم، الأحد، عن ارتفاع أسعار الوقود، عند منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء المقبلة، بادعاء ارتفاع أسعار النفط في العالم.

وسيرتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان بـ23 أغورة ليصل إلى 5.44 أغورة بالخدمة الذاتية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 4.41% قياسا بسعر البنزين خلال شهر حزيران/يونيو الحالي، حيث تم رفع هذا النوع من البنزين بـ44 أغورة. وأعلى سعر لليتر البنزين سيكون 4.65 أغورة بالخدمة الكاملة.