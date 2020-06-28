بدء الجولة الثانية للانتخابات البلدية الفرنسية

الأحد 28 يونيو 2020

يتوجه الناخبون الفرنسيون، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات البلدية التي ستجرى في 5 آلاف بلدية ومدينة، وذلك بعد تأجيل 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ويأمل حزب الخضر الفرنسي في الفوز بعدة مدن رئيسية للمرة الأولى، والاستفادة من الفوز الذي حققه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية العام الماضي، عندما حل في المركز الثالث بعد حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

ويواجه حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" المنتمي لتيار الوسط، تراجعا كبيرا، وذلك على خلفية الخسارة الفادحة التي مني بها الحزب في باريس، حيث أحرزت العمدة الاشتراكية آن هيدالجو تقدما بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات في آذار/مارس الماضي.

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ويحتل رئيس الوزراء الفرنسي المنتمي لتيار يمين الوسط إدوارد فيليب الصدارة في الجولة الأولى للانتخابات البلدية، حيث يخوض فيليب حملته الانتخابية للحفاظ على منصبه القديم في رئاسة بلدية لوهافر.

وتم تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مارس/آذار، حينما دخلت فرنسا في إغلاق تام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبموجب الإجراءات الصحية، سيلتزم الناخبون والمسؤولون الفرنسيون بارتداء أقنعة الوجه على حد سواء واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.