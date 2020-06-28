شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 48 ساعة.. تفاصيل جديدة مفاجئة عن الانفجار الضخم في طهران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت صورًا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية حقيقة الانفجار الضخم الذي هز العاصمة الإيرانية طهران، وتسبب في أضرار مادية في بعض المباني دون وقوع أي إصابات.

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ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أوضحت الصور أن الانفجار وقع في منطقة جبلية شرقي العاصمة، يعتقد محللون أنها تحتوي على شبكة أنفاق تحت الأرض لتخزين الأسلحة ومواقع لإنتاج الصواريخ، وربما لها علاقة بنشاط إيران النووي.

وتسبب الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من الجمعة، في تصاعد كتلة نارية ضخمة في السماء، شاهدها عدد كبير من سكان طهران، تزامنت مع انفجار قوي هز العاصمة.

ورغم أن طبيعة الانفجار لم تتضح بعد، فإن الرد غير المعتاد للسلطات الإيرانية عقب الانفجار يؤكد الطبيعة الحساسة للمنطقة التي وقع فيها الانفجار؛ إذ يعتقد مفتشون دوليون أن إيران أجرت اختبارات شديدة الانفجار قبل عقدين في المنطقة ذاتها.