شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج.. مسيرة صامتة احتجاجاً على قانون الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

خرج المئات من سكان هونج كونج في مسيرة صامتة بشوارع المدينة اليوم الأحد احتجاجا على مشروع قانون مرتقب للأمن القومي من المنتظر أن تفرضه حكومة البر الرئيسي الصيني على المدينة.

وانتشرت قوات الأمن مزودة بالدروع الواقية، بينما كان الحشد يتحرك من منطقة جوردان إلى مونج كوك في شبه جزيرة كولون في إطار "احتجاج صامت" غابت عنه الهتافات والشعارات المعهودة إلى حد بعيد.

وقال شاهد من رويترز إن اشتباكات وقعت في مونج كوك خلال المسيرة، مما دفع الشرطة لتفريقها.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن اللجنة الدائمة بالبرلمان الصيني استعرضت مشروع قانون الأمن القومي لهونج كونج اليوم. ومن المنتظر إقرار القوانين قبل نهاية يونيو ، لكن لن يتم الإعلان عن مشروع القانون بعد.