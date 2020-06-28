شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. قفزات في معدل إصابات كورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العاصمة اليابانية، طوكيو، لليوم الثاني على التوالي رقما مرتفعا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، منذ أن تم رفع حالة الطوارئ في البلاد، في نهاية مايو الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد أن الاختبارات أثبتت إصابة 60 شخصا بالفيروس، خلال يوم واحد. وكان عدد المصابين أمس السبت 57 شخصا، مما يعني أن عدد الإصابات الجديدة في اليوم، وصلت الآن إلى حوالي 50 حالة خلال خمسة أيام على الأقل. وتم تحديد المناطق الترفيهية الليلية في طوكيو كمناطق لعدوى جماعية.