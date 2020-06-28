شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 104 حالات وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 104 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9073 حالة وفاة.
ونقل موقع "روسيا اليوم" أنه تم تسجيل 6791 إصابة جديدة بالوباء، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 634437، بينها 226277 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ952 حالة نشطة منذ يوم أمس.
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