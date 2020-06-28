شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 551 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 908 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 551 حالة جديدة، وتسجيل 908 حالة تعافي، و 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 44,942 حالة. فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 35.494 حالة.

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