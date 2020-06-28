مقتل 'ارهابيين' حاولا التعرض امام قاطع امني في الحويجة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من الفوج الأول في اللواء الآلي الثالث بالفرقة الآلية شرطة اتحادية، تتمكن من قتل إرهابيين إثنين حاولا التعرض امام قاطع الفوج ذاته في قرية الماجد بناحية الرياض في قضاء الحويجة".

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