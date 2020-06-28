رسمياً... ضرغام اسماعيل وعمار عبد الحسين لاعبين للنوارس

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "نادي الزوراء تعاقد مع مدافع المنتخب الوطني ونادي الشرطة ضرغام إسماعيل، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم القادم".

وأضاف ان "نادي الزوراء تعاقد مع اللاعب عمار عبد الحسين، قادماً من نادي النفط، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم القادم".



يذكر ان نادي الزوراء قد اعلن في وقت سابق اليوم، تجديد عقد نجميه حسين علي واحمد فاضل لموسم اخر.