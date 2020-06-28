القضاء يوجه بتشديد الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الكوادر الطبية

وجه مجلس القضاء الأعلى، الأحد، محاكم التحقيق المختصة ومكاتب الادعاء العام بضرورة التشدد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الكوادر الطبية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان مقتصب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "توجيهات صدرت من قبل مجلس القضاء الاعلى بأهمية تشديد الاجراءات القانونية بحق المعتدين على الكوادر الطبية".

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