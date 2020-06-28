التخطيط: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بنسبة 12.3%

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة خلال تقرير له اطلعت عليه الخليج 365 إن "الناتج الاجمالي بالاسعار الاساسية الجارية للفصل الاول لسنة 2020 بلغت 53129 مليار دينار بما يعادل 44.9 مليار دولار".وأضاف أن "الناتج المحلي الاجمالي للفصل الاول لسنة 2020 انخفض عن الفصل الاول لسنة 2019 بنسبة 12.3% بالاسعار الاساسية الجارية و1.7% بالاسعار الثابتة".

واشار الى ان "الناتج الاجمالي للنصف الاول لسنة 2020 انخفض ايضا عن الفصل الرابع لسنة 2019 بمعدل 20.9% بالاسعار الاساسية الجارية و10% بالاسعار الثابتة".

ولفتت الى ان "اسباب الانخفاض يعود الى انخفاض ناتج نشاط النفط بسبب انخفاض الاسعار النفط، وانخفاض ناتج نشاط الزراعة بسبب الموسمية، اضافة الى انخفاض نشاط البناء والتشييد لاعتماده على الموازنة الاستثمارية" ، مبينا ان "الازمة الاقتصادية التي شهده العراق بسبب فايروس كوفيد -19 اثر بشكل كبير على انخفاض الناتج المحلي الاجمالي".



ويعرف الناتج المحلي الاجمالي بانه عبارة عن قيمة الانتاج من السلع والخدمات النهائية المتحققة خلال سنة ويعد مؤشرا مهما من مؤشرات الحسابات القومية لانه يعبر عن كفاءة الاداء الاقتصادي للبلد للفترة الماضية.