القبض على مندوب لمذخر ادوية بحوزته علاج مغشوش



أعلن جهاز الأمن الوطني، الاحد، عن القاء القبض على مندوب احدى المذاخر الدوائية وبحوزته علاج مغشوش. وقال الجهاز في ربيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على معلومات المواطنين الواردة عن طريق الخط الساخن (131) والتي تفيد بتوزيع دواء مغشوش الى الصيدليات سارع جهاز الأمن الوطني بتشكيل فريق عمل لغرض التحري والمراقبة واستحصال الموافقات القانونية لتقصي الحقائق".



وأضاف، أن "الفرق "تمكن بعد التاكد من صحة المعلومات من القاء القبض على مندوب احدى المذاخر الدوائية بحوزته ما يقارب عشرة الاف كبسولة مملؤة بالطحين تباع بعنوان فيتامين ( C ) للمواطنين؛ وقد جرى التحفظ على المتهم مع المضبوطات لحين استكمال التحقيقات واحالته الى الجهات القضائية المختصة".

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