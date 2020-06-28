مقتل شاب على يد شقيقيه في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصان اقدما على قتل شقيقهما البالغ من العمر 21 سنة طعنا بالات حادة وسط البصرة".
وأوضح، أن "عملية القتل تمت داخل المنزل"، لافتا الى أن "القاتلين لاذا بالفرار الى جهة مجهولة".
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