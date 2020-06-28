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مقتل شاب على يد شقيقيه في البصرة

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصان اقدما على قتل شقيقهما البالغ من العمر 21 سنة طعنا بالات حادة وسط البصرة".

وأوضح، أن "عملية القتل تمت داخل المنزل"، لافتا الى أن "القاتلين لاذا بالفرار الى جهة مجهولة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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