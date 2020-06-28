رسمياً.. الزوراء يجدد تعاقده مع حسين علي وأحمد فاضل لموسم آخر

رياضة 2020-06-28 | 11:18 1,743 مشاهدة اعلن نادي الزوراء الرياضي، تجديد عقد نجميه حسين علي واحمد فاضل لموسم اخر.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية، ان "نادي الزوراء جدد تعاقده مع اللاعب حسين لموسم اخر". وأضاف ان "النادي جدد تعاقده ايضاً مع اللاعب احمد فاضل لموسم اخر". تجدر الإشارة الى ان نادي الزوراء سبق وان اعلن تجديد تعاقده مع اللاعبين جلال حسن ومهند عبد الرحيم ومصطفى محمد ومحمد رضا لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.





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