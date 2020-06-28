الكاظمي يؤكد على وضع خطة آنية وسريعة لمعالجة وضع الكهرباء الحالي

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، بوضع خطة واضحة لأعمال الصيانة وإيجاد الحلول السريعة لمشاكل المنظومة الكهربائية، مشيراً إلى أن مشاكل الكهرباء ظلت قائمة رغم رصد الأموال للوزارة في الأعوام السابقة.
وأضاف البيان، أن "المدراء العامين بوزارة الكهرباء قدموا شرحاً مفصلاً عن إجراءات الصيانة والنقل والتوزيع، وأسباب التلكؤ الحاصل، ومعوقات الإنتاج والتوزيع، وأهم المعالجات لتجاوز مشكلة الانقطاعات المتواصلة".
وأكد الكاظمي، بحسب البيان، على "وضع خطة آنية وسريعة لمعالجة وضع الكهرباء الحالي، وخطط مستقبلية لتطوير المنظومة الكهربائية ومعالجة أخطاء الماضي، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي"، مشدداً على أن "الظرف الحالي يقتضي عدم الاكتفاء بتشخيص الأخطاء، وإنما وضع الحلول السريعة وإنهاء معاناة المواطنين".
وأضاف، أنه "على الرغم من الأموال التي رصدت لوزارة الكهرباء عبر السنوات السابقة، إلا أن مشكلة الطاقة الكهربائية ظلت قائمة، وفاقمت من معاناة المواطن، فضلا عن تأثيرها في قطاعات كثيرة"، مؤكدا أن "الأموال المخصصة للوزارة يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي".
ووجه الكاظمي، بـ"وضع خطة واضحة لأعمال الصيانة مع إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية"، كما وجه بـ"معالجة سريعة للمشاريع المتوقفة ومعرفة أسباب التوقف".
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