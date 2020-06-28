إعلام: الأردن أحبط هجوما إرهابيا مطلع العام الجاري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام أردنية أن السلطات الأمنية أحبطت مطلع عام الجاري هجوما إرهابيا لأربعة متهمين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، خططوا لاستهداف كنيسة ومحل تجاري في عمان بأسلحة رشاشة.

وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية، اليوم الأحد، إن المتهمين الأربعة حاولوا الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بالتسلل عبر الحدود الأردنية، إلا أن التشديد الأمني على تلك الحدود حال دون ذلك، مما دفعهم للتفكير بتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية.

ووفق الصحيفة، فإن العبوات الناسفة كانت خيار المتهمين لتنفيذ العمل الإرهابي ضد ما استقروا عليه وهما الكنيسة ومحل بيع المشروبات الكحولية، إلا أن الصعوبة التي وجدوها دفعهم للتوجه للأسلحة الرشاشة للتنفيذ.

ويواجه المتهمون الأربعة بالاشتراك في المؤامرة بقصد القيام بهجمات، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وثلاثة منهم يواجهون أيضا تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

