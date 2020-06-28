قصف جوي يستهدف تجمعا لمسلحي طالبان شمالي أفغانستان

الخليج 365الأحد 2020/6/28 01:11 م بتوقيت أبوظبي
قال مسؤولون محليون بإقليم سار-اي-بول شمالي أفغانستان، اليوم الأحد، إن عددا كبيرا من مسلحي حركة طالبان قتلوا أمس السبت، في قصف جوي استهدف تجمعا لهم.
وأوضح ذبيح الله أماني، المتحدث باسم حاكم الإقليم، وفقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم، أن القصف الجوي وقع في قرية كاتا كالا بمنطقة سوزمه قلعة.
وأضاف أماني أن عددا من مسلحي طالبان، من بينهم قاداتهم المحليون، قتلوا في القصف، لكنه لم يذكر رقما محددا للضحايا، فيما لم تعلق الحركة بعد.
وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن "14 مسلحا على الأقل من طالبان قتلوا وأصيب 15 آخرون" في هجوم متعدد الجوانب على منطقة ساجار بإقليم جور، الليلة الماضية، عندما كانت قوات الأمن تتصدى لهجمات طالبان.
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