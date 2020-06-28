إصابات كورونا اليومية في روسيا تتراجع والوفيات تتجاوز تسعة آلاف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل 6791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما يبقى الحالات الجديدة دون السبعة آلاف لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ أواخر أبريل نيسان.

وبهذه الزيادة يرتفع عدد الحالات الإجمالي في البلاد إلى 634437 إصابة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 104 أشخاص توفوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬.9073