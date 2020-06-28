خبير سياسي: الترويكا الأوروبية قادرة على وضع حد للغطرسة الإردوغانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
أنقرة طرابلس - الخليج 365
كشف خبير سياسي، بأن الترويكا الأوروبية قادرة على وضع حد للغطرسة الإردوغانية.
وقال الخبير السياسي الليبي عبدالسلام الترهوني إن موقف الدول الثلاث المعنية بالشأن الليبي فرنسا وإيطاليا وألمانيا قائم على أساس حماية الشواطئ الجنوبية لأوروبا، وهم يدركون أن هذا لن يتحقق قبل وإيقاف العربدة التركية في الشمال الأفريقي.
وأضاف الترهوني في تصريح نشره "العين الاخبارية" أن أردوغان عراب التنظيمات الإرهابية دفع بقرابة 16 ألف مرتزق 70% منهم أصحاب توجهات عقائدية وهؤلاء وحدهم يمثلون خطرا إذا تمكنوا من التسلل للشواطئ الأوروبية.
وأكد الترهوني أن الترويكا الأوروبية قادرة على وضع حد للغطرسة الإردوغانية المختبئة خلف عباءة حلف الناتو في حال دعمت العملية "إيريني" البحرية جديًا وزودتها بإمكانيات تستطيع من خلالها ضبط شحنات السلاح البحرية المرسلة من تركيا.
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