قتيلان في إطلاق نار بمركز توزيع بضائع بكاليفورنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما، الأحد، وأصيب 4 آخرون على الأقل، في حادث إطلاق نار داخل مركز لتوزيع البضائع تابع لعملاق التجزئة "وول مارت" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن ريك كرابتري المسؤول في بلدية مدينة "ريد بلاف" إنّ مسلّحاً يقود سيارة صدم بسيارته المبنى قبل أن يترجّل منها ويطلق النار.

وأضاف "لقد أصيب مطلق النار، ووفقاً لآخر الأنباء الواردة فقد نقل إلى المستشفى".

ونقلت صحيفة محليّة عن شاهد عيان أنّ المسلّح أطلق النار من سلاح نصف أوتوماتيكي.

وأكّد متحدّث باسم سلسلة متاجر وول مارت لشبكة "سي إن إن" وقوع إطلاق النار، من دون مزيد من التفاصيل.

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بدورها قالت المتحدثة أليسون هندريكسون، في تصريحات صحفية، إن "الشخصين المتوفين والجرحى الأربعة نقلوا إلى مستشفى سانت إليزابيث المجتمعي في ريد بلاف"، ورفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤلو الطوارئ لصحيفة "ريكورد-سيرش لايت" إن "إطلاق النار من قبل رجل يحمل سلاحاً من نوع ARبدأ حوالي الساعة 3:30 مساءً في مركز توزيع وول مارت جنوب ريد بلاف".

وقال شهود عيان ومراسلون إنه "كان هناك حريق في الموقع، ويبدو أن المشتبه به صدم مركبة في المبنى"، فيما قال العاملون في المركز لمحطة تلفزيون محلية إن "هناك حوالي 200 عامل داخل المنشأة، بعضهم حبسوا أنفسهم في غرفة".

وقال المرسلون للصحيفة إن "المشتبه به أصيب برصاصة في صدره حوالي الساعة 3:45 مساء."

قال سكوت ثاماخانتي ، موظف في مركز استقبال المنشأة ، إنه سمع إطلاق النار من سلاح شبه آلي.

قال ثاماخانتي ، "لقد استمر الأمر واستمر - لا أعرف حتى كم مرة أطلقها". "أنا أعلم أنه كان كثيرًا."

يذكر أن ريد بلاف هي مدينة يقطنها حوالي 14000 شخص تقع على بعد 131 ميلاً (210 كيلومترًا) شمال ساكرامنتو، كاليفورنيا.