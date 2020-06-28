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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النائب المصري "إلهامي عجينة" يعتدي بالضرب والسب على فرد أمن بمستشفى المنصورة الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أقدم النائب المصري إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب بالدقهلية، على الاعتداء بالسب والضرب على أحد أفراد الأمن الإداري بمستشفى المنصورة الجامعي بمصر.
وتعود الواقعة أثناء توجه النائب المصري إلى المستشفى وبصحبته حالة مرضية من أهالي دائرته و2 من أقارب الحالة، وخلال دخولهم المستشفى تشاجر النائب المصري المذكور مع فرد أمن إداري بالمستشفى وتعدى عليه بالسب والضرب دون إصابته.
وجاء الاعتداء نتيجة لاعتراض فرد الأمن على السماح بدخول أقارب المريض رفقة النائب إلى المستشفى، وتم الصلح والتراضي بينهما.
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