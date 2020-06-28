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النائب المصري "إلهامي عجينة" يعتدي بالضرب والسب على فرد أمن بمستشفى المنصورة الجامعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

النائب المصري

متابعات_ الخليج 365

أقدم النائب المصري إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب بالدقهلية، على الاعتداء بالسب والضرب على أحد أفراد الأمن الإداري بمستشفى المنصورة الجامعي بمصر.

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وتعود الواقعة أثناء توجه النائب المصري إلى المستشفى وبصحبته حالة مرضية من أهالي دائرته و2 من أقارب الحالة، وخلال دخولهم المستشفى تشاجر النائب المصري المذكور مع فرد أمن إداري بالمستشفى وتعدى عليه بالسب والضرب دون إصابته.

 

وجاء الاعتداء نتيجة لاعتراض فرد الأمن على السماح بدخول أقارب المريض رفقة النائب إلى المستشفى، وتم الصلح والتراضي بينهما.

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