شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يكشف تحايل أصحاب المقاهى على قرار منع "الشيشة" بـ"الإلكترونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تقديم الشيشة الإلكترونية فى المقاهى وخطورتها فى زيادة العدوى بالفيروس وضرورة إصدار قرار بمنعها نهائيا.

ولفتت النائبة فائقة فهيم، فى طلبها، إلى أنه بعد إعلان الحكومة عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لعودة الحياة تدريجيا والاتجاه نحو إعادة فتح المحال والأنشطة المختلفة بنسبة لا تتعدى 25% من طاقة النشاط، تحايل عدد من أصحاب تلك الأماكن على تلك الإجراءات، ولعل من أهمها المقاهى، حيث أكدت الحكومة فى قراراتها على منع استخدام الشيشة بالمقاهى واستمرار منع تقديمها للمواطنين، ومع ذلك لجأ أصحاب المقاهى إلى استخدام الشيشة الإلكترونية وتقديمها بدلا من الشيشة العادية.

Advertisements

وأكدت أن الشيشة تتسبب فى زيادة فرص العدوى بين المواطنين وبعضهم البعض نتيجة الأنفاس التى تخرج من فم الأشخاص والتى تحتوى على رذاذ من الممكن أن يكون حاملا للفيروس ويصيب شخصا آخر، ما يُشكل خطورة كبيرة على معدل زيادة الإصابات، كما أنها تحتوى على كميات هائلة من النيكوتين، والتى تؤدى إلى تداعيات سلبية، خاصة على مستوى الجهاز المناعى والقلب والأوعية الدموية.

وتابعت: "عدد كبير من المقاهى لجأ إلى استخدامها فى ضوء غياب واضح للرقابة والحملات التفتيشية على المقاهى فى اليوم الأول من إعادة فتحها، فالمقاهى التى توجد فى الشوارع الجانبية تخالف تنفيذ الإجراءات الوقائية التى أعلنتها الحكومة، الأمر الذى يتطلب تدخل شديد ورقابة مكثفة على تلك المناطق لا سيما الشعبية والعشوائية".

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة صدور قرار من قبل جميع المحافظين بمنع تداول الشيش الإلكترونية فى المقاهى والتشديد على تعريض صاحب المقهى لغرامة مالية كبيرة وغلق للمكان فى حالة عدم تنفيذ ذلك.