شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب مهنئا الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو: ملك فيها الشعب إرادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه.

وجاء نص البرقية كالتالي :

فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

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فيطيب لي أن أتقدم إليكم بإسمي واسم نواب المجلس المعبرين عن شعب مصر ‏العظيم، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه ‏المجيدة، التي ملك فيها الشعب إرادته واستظل بعلم الوطن، ‏وحماها جيش الشعب ‏وشرطته الوطنية.‏

ففي الثلاثين من يونيه حطم الشعب قيوده، وانجلي الليل وسطع فجر يوم ‏جديد، ‏عمت فيه الفرحة عموم المصريين إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل.‏

في الثلاثين من يونيه امتلأت الميادين بالملايين، في تصد جرئ لجموح ‏رئيس ‏وجماعته التي أرادت استلاب الوطن والنيل من نسيجه الوطني، فلبيتم نداء الشعب ‏وإنحزتم لثورته وحميتم مصر من الفتن.

إننا نعلم الجهد الذي تبذُل في مختلف المجالات وانشغالك منذ ولايتك ‏بآمال ‏وطموحات شعبك، وإيمانك بأن ليس لدينا وقت نضيعه أو جهد نبدده في النظر ‏إلى الوراء، ذلك بأن أمامنا معارك شريفة تستحق الوقت كله، والجهد كله.

وكانت وقفتكم من أجل مصر، فتحية لك وأنت تصنع المواقف، والله ‏معك ‏في كل المواقف.