رئيس مجلس النواب مهنئا الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو: ملك فيها الشعب إرادته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه.
وجاء نص البرقية كالتالي :
فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فيطيب لي أن أتقدم إليكم بإسمي واسم نواب المجلس المعبرين عن شعب مصر العظيم، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه المجيدة، التي ملك فيها الشعب إرادته واستظل بعلم الوطن، وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية.
ففي الثلاثين من يونيه حطم الشعب قيوده، وانجلي الليل وسطع فجر يوم جديد، عمت فيه الفرحة عموم المصريين إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل.
في الثلاثين من يونيه امتلأت الميادين بالملايين، في تصد جرئ لجموح رئيس وجماعته التي أرادت استلاب الوطن والنيل من نسيجه الوطني، فلبيتم نداء الشعب وإنحزتم لثورته وحميتم مصر من الفتن.
إننا نعلم الجهد الذي تبذُل في مختلف المجالات وانشغالك منذ ولايتك بآمال وطموحات شعبك، وإيمانك بأن ليس لدينا وقت نضيعه أو جهد نبدده في النظر إلى الوراء، ذلك بأن أمامنا معارك شريفة تستحق الوقت كله، والجهد كله.
وكانت وقفتكم من أجل مصر، فتحية لك وأنت تصنع المواقف، والله معك في كل المواقف.
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