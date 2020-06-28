حجز النائب عبد الرحيم علي في أحد مستشفيات باريس بعد إصابته بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم حجز النائب عبد الرحيم علي بأحد مستشفيات باريس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ويرقد البرلماني عبد الرحيم علي بإحدى غرف العناية المركزة، في أحد مستشفيات باريس، بعد إصابته بفيروس كورنا.
وكان النائب قد غادر القاهرة إلى باريس الأسبوع الماضي لحضور بعض الفعاليات السياسية الخاصة بتداعيات الأزمة الليبية حيث فاجأته أعراض الكورونا هناك.
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