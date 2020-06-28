شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان تطالب الحكومة باستغلال جانبى الطرق فى مشروعات استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة توفير كافة الخدمات للمواطنين ومرتادي الطرق على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها وتلك التي تمت بالفعل والاستغلال الأمثل لجانبي الطرق والمحاور الجديدة على النحو الذي يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة وكذلك لما لذلك من عائد استثماري وتوفير فرص عمل.

وقال " عامر "، فى بيان له أصدره اليوم، أن تنفيذ التكليفات الرئاسية ستكون له آثاره الايجابية والكبيرة لاستغلال الأراضى على جانبى جميع الطرق التى تم تنفيذها فى واحدة من أهم مشروعات البنية الأساسية لشبكة الطرق القومية، مطالبا الحكومة بالتفكير جديا فى الاستغلال الاستثمارى لهذه المشروعات.

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ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلي أن هذه المشروعات يمكن أن توفر الملايين من فرص العمالة الحقيقية خاصة لشباب الخريجين من خلال إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى هذه المناطق.

وكانت قد قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، إن الدولة المصرية تعمل على تشجيع ثقافة ريادة الأعمال و ترسيخها داخل مراحل التعليم المختلفة لدعم العمل الحر و لتشجيع الشباب المصرى أن يكون “صانع” للوظيفة و ليس مجرد باحث عنها، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ثقافة العمل الحر من خلال مشروع رواد 2030.

و أشارت السعيد إلى أن عدد العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يصل إلى نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.