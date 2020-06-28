شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آليات لدمج ذوى الإعاقة فى المنظومة التعليمية الجديدة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُشكل لجنة بكل مديرية تعليمية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون معنية بكل ما يتعلق بالمنظومة التعليمية وآلية دمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع بصورة أشمل، وفيما يلى نستعرض المهام المسندة لهذه اللجنة وأعضائها.

تشكل بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني لجنة من مسئولي التربية الخاصة بكل مديرية تعليمية، برئاسة مدير المديرية وعضوية مديري إدارات التربية الخاصة على مستوى المحافظة، تختص بالآتي:

1- الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.

2- تقديم الإرشادات والمساندة المدارس التعليم العام في المديرية بشأن الطلاب المدمجين بها.

3- حصر الأطفال ذوي الإعاقة في المديرية في سن التعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص بالمحافظة لارشادهم للنظام التعليمي المناسب.

4- اقتراح إنشاء مدارس جديدة ومتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء المباني الجديدة والإحلال و الاستكمالات.

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5- العمل كحلقة اتصال بين المديريات والإدارات التعليمية وبين الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية التربية الخاصة.

6- متابعة استكمال احتياجات مدارس التربية الخاصة من تجهيزات ومستلزمات ووسائل معينة وأجهزة تعويضية.

7- متابعة قيام موجهي الأقسام وموجهي المواد الدراسية والمواد العلمية والمجالات المهنية بالزيارات الدورية لمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة.

8- متابعة سير العمل بالأقسام الداخلية وتنفيذ الأنشطة التربوية في فترة ما بعد اليوم الدراسي.

9- إعداد تقارير ربع سنوية لمدارسها وإرسالها إلى كل من الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية مواد التربية الخاصة، كل فيما يخصه، للوقوف على إيجابيات وسلبيات المنظومة.