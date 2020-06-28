ليبيا تُسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل للشفاء 29 حالة إضافية، خلال الـ 24 ساعة الماضية. خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان اليوم الأحد أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية، أنه تم سحب 1062 عينة، منها 14 إصابة، 5 حالات منها جديدة، و9 لمخالطين، و29 حالة تماثلت للشفاء.

اليوم الأحد أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية، أنه تم سحب 1062 عينة، منها 14 إصابة، 5 حالات منها جديدة، و9 لمخالطين، و29 حالة تماثلت للشفاء.

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