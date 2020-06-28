كورونا حول العالم: 10 ملايين إصابة ونحو نصف مليون وفاة

قال موقع «ورلد ميتر» المتخصص في الإحصاءات، السبت إن الإصابات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد بلغت 10 مليون حالة أما الوفيات فأصبحت قرابة نصف مليون وفاة بتسجيل 499 ألف حالة وفاة حول العالم وتعافت 5.410.132 حالة.



واكتشفت أولى حالات الفيروس في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125009 حالات وفاة و2.479.763 حالة إصابة.



وجاءت البرازيل في المركز الثاني من حيث الاصابات مسجلة 55961 حالة وفاة و1274974حالة إصابة، واحتلت روسيا المركز الثالث بتسجيل 627646 حالة إصابة و8969 حالة وفاة.



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