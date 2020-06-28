تقرير فرنسي: شركة سادات الأمنية التركية تقوم بتدريب ميليشيا الوفاق بليبيا

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وفي آخر التطورات على الساحة الليبية، نشر موقع “أفريكا إنتليجنس” Africa Intelligence، الفرنسي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية، تقريراً عن عمل شركة “سادات” SADAT العسكرية التركية، وتوقيعها عقدًا مع شركة أمنية يديرها القيادي الإخواني الليبي فوزي أبوكتف.

وتحت عنوان “شركة سادات العسكرية التركية تحول تحالف أردوغان – السراج إلى فرصة عمل”، نشر الموقع الفرنسي أن شركة “سادات” شبه العسكرية التركية وقعت شراكة مع الشركة الأمنية الليبية لتدريب القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق.

التقرير أكد أن الشركة الأمنية التركية كانت تحاول منذ عدة أشهر الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا الواسع في ليبيا.

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ووفقًا للتقرير الذي نشره الموقع، فإن شركة “سادات” تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي.

التقرير ذكر كذلك أن شركة “سادات” يمكنها استخدام مهاراتها لتدريب المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا كتعزيزات على جبهة طرابلس لصد الجيش الليبي، وذلك بموجب بنود اتفاقية الدفاع التي وقعها السراج وأردوغان في ديسمبر الماضي.

ورغم المطالبات الدولية والعربية لتركيا بضرورة التوقف عن التدخل في الشأن الليبي ، تواصل أنقرة إرسال المرتزقة إلى ليبيا خرقا لتعهدات مؤتمر برلين وتأكيدا على استمرار التدخلات الأجنبية في ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية لهذه الممارسات وخطورتها على أمن واستقرار البلد.