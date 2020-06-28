كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات الأفضل عالمياً في تطورها وإمكانياتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة، مكانة متميزة بين أفضل المراكز الاقتصادية في العالم، وذلك بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة التي وضعت الخطط والرؤية المستقبلية الثاقبة، بحسب صحيفة البيان.

وعملت دولة الإمارات دائماً على تأسيس بنية تحتية تعدّ من الأفضل عالمياً في تطورها وإمكانياتها، كما وضعت الأهداف الثابتة لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وعملت دائماً على توفير الطاقات والكفاءات المتخصصة، بحيث باتت الإمارات في مقدمة المراكز الاقتصادية الفعالة والمتطورة في العالم، وتتمتع بمرونة عالية في التعاطي مع كافة المستجدات والظروف والمتغيرات المحيطة، إقليمياً وعالمياً، وسعت دائماً إلى بلوغ أهدافها الاستراتيجية وتحقيق ما تصبو إليه من تقدُّم ورخاء لشعب دولة الإمارات، وكل من يعيش على أرضها.

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وأكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن هذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال زيارته لمركز دبي للسلع المتعددة في منطقة جبل علي، والذي يعدّ عالمياً أحد أسرع المناطق الحرة نمواً بإجمالي 17 ألف شركة، تمارس أنشطتها في مجالات تجارية متنوعة تشمل تجارة الذهب والماس والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى الشاي والقهوة والمواد الغذائية.

وخلصت الى ان هكذا تنطلق مسيرة البناء والتنمية في دولة الإمارات برؤية مستقبلية وشراكة اقتصادية عالمية تحقق المصالح المشتركة للجميع