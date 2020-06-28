كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر لجنة التحقيق الروسية تبحث في تسرب النفايات الصناعية السائلة نوريلسك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث لجنة التحقيق الروسية ومكتب المدعي العام في إقليم كراسنويارسك والوكالة الروسية لحماية البيئة "روسبريرودنادزور" في التسرب المبلغ عنه من المخلفات الصناعية في التندرا القطبية الشمالية في مدينة نوريلسك شمال روسيا.

وقالت لجنة التحقيق في بيان: "يتحقق المحققون من تقارير حول تصريف النفايات الصناعية في التندرا في 28 يونيو"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضافت اللجنة: "وقد أُبلغت أجهزة التحقيق أنه تم الكشف عن تصريف غير مصرح به للنفايات السائلة في المنطقة الصناعية لمحطة تلخ لمعالجة المعادن. فريق التحقيق في مكان الحادث".

وأوضحت: "بدأت فروع لجنة التحقيق في إقليم كراسنويارسك وجمهورية خكاسيا تحقيقاً سابقًا للتحقيق سيؤدي إلى قرار إجرائي".

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وقالت وكالة "روسبريرودنادزور"، إن لديها عملاء يعملون في الموقع لتحديد حجم التلوث.

وبدأ مكتب المدعي العام في إقليم كراسنويارسك تحقيقًا آخر في الحادث.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، أولجا جايدوك، إن "المدعي العام غادر إلى مكان الحادث. وما زال التحقيق جاريًا بشأن تلوث الأجسام المائية في مصنع معالجة المعادن في تلناخ".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت خدمات الطوارئ الروسية، إنه تم إبلاغها بشأن تسرب سائل يحتمل أن يكون سامًا أثناء التصريف غير المصرح به للنفايات في منشأة محلية متعلقة بالتعدين في مدينة نوريلسك في منطقة شمال إقليم كراسنويارسك.