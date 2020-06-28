لمنور تجري عملية جراحية – صورة

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خضعت الفنانة، أسماء لمنور، لعملية جراحية، تكللت بالنجاح، حسب ما أعلنته، ليلة أمس السبت.
وأجرت أسماء لمنور عملية لاستئصال المرارة في إحدى مصحات الدارالبيضاء، وكسفت عن ذلك على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها صورا بعد العملية.
لمنور وجهت في منشورها الشكر إلى عائلتها، وأصدقائها، وكتبت: “شكرا جزيلا لكل أفراد عائلتي، وأصدقائي، الذين غمروني بمحبتهم، وباقات ورودهم. الحمد لله العملية الجراحية تكللت بالنجاح بفضل مجهودات الدكتور المدني، وطاقمه الطبي في إحدى مصحات مدينة الدارالبيضاء نسأل الله أن يشفي كل مريض. ولكم مني أطيب التحيات والقبلات. أحبكم”.
يذكر أن أسماء لمنور تحضر لألبوم غنائي جديد، يساهم فيه رفقتها الفنان مهدي موزيين في إنجاز بعض أغانيه.
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