الأندية المغربية “تدفع” ثمن تداعيات “كورونا” الموسم المقبل

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن الانعكاسات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد سترخي بظلالها على منافسات البطولة الاحترافية الموسم المقبل نتيجة التوقف الاضطراري بسبب “كوفيد 19”.

وشدد المصدر ذاته على كون استئناف البطولة يوم 24 يوليوز المقبل وانتهاؤها يوم 13 شتنبر سيخلق العديد من المشاكل للأندية، سيما أن بطولة الموسم المقبل ستنطلق يوم 15 أكتوبر، في توقيت متأخر عن المألوف.

وأوضح مصدرنا أن التواريخ الدولية ( أكتوبر ونونبر ومارس ويونيو) سترفع من وثيرة الضغط على الفرق نتيجة التقارب المرتقب في تواريخ مباريات البطولة، مبرزا في السياق ذاته أن مباريات المنتخبات الوطنية ونهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون ( يناير وفبراير)، فضلا عن مسابقتي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد ( 15 دور) وكأس الاتحاد العربي وكأس العرش ستؤثر على منافسات البطولة.

وأكد مصدرنا أن الانطلاقة المتأخرة للبطولة بشهرين ستؤثر على برمجة المباريات، فضلا عن كثرة المواجهات والواجهات الخارجية، الشيء الذي يفرض برمجة مباريات وسط الأسبوع.