طقس نهاية الأسبوع.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بارتفاع في درجات الحرارة، مع طقس حار بالجنوب-الشرقي والجنوب وحار نسبيا بالمنطقة الشرقية، الريف، سوس ومحليا بالمناطق الواقعة غرب الأطلس.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل، كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس الكبير و المتوسط خلال الظهيرة، وسيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من الجنوب-الغربي بالجنوب-الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي شمال البلاد وأحيانا متقلبة الاتجاه فيما تبقى من المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بشمال ووسط البلاد، والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و44 درجة بالجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و39 درجة بكل من الريف، المنطقة الشرقية، سوس، داخل الغرب والمناطق الواقعة غرب الأطلس، وما بين 25 و28 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.